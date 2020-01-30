РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 30 янв. В Домодедове 27 февраля впервые пройдет чемпионат по решению кроссвордов между командами клубов ветеранов Домодедова, сообщается на официальной странице комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«27 февраля. 14:00. КЦСОР «Домодедовский». Впервые в Домодедове (пройдет - ред.) чемпионат по решению кроссвордов между командами клубов ветеранов», – говорится в сообщении.

Турнир пройдет по адресу: город Домодедово, улица Советская, дом 8. Заявки принимаются до 20 февраля.

Уточнить информацию можно по телефону: 8(916)873-55-68.