РИАМО - 30 янв. В честь Всемирного дня водно-болотных угодий на природных территориях столицы проведут тематические мероприятия для жителей разных возрастов, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

2 февраля 1971 года 18 государств подписали Конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве места обитания водоплавающих птиц. В честь этой даты теперь отмечается Всемирный день водно-болотных угодий.

«На природных территориях Москвы ГПБУ «Мосприрода» комплекса городского хозяйства проведет мероприятия, посвященные теме водно-болотных угодий. Это тематические занятия, мастер-классы, квесты, рассчитанные на разные возрастные группы», - сказала заместитель руководителя «Мосприроды» Вера Струкова.

В рамках празднования Всемирного дня водно-болотных угодий 10 февраля в 12:00 в центре «Музей воды» для участников программы «Московское долголетие» пройдет лекция «Истоки Волги». Также состоится мастер-класс художницы Ольги Таланцевой. Записаться на лекцию можно по телефону: +7 (495) 676-92-13.

Одной из главных ценностей водно-болотных угодий является способность накапливать воду и улучшать ее качество. Вопреки распространенному мнению, вода в болотах не застоявшаяся, она в среднем обновляется в три раза быстрее, чем в озерах. Болотный мох (сфагнум) - отличный антисептик, он предотвращает развитие даже тех бактерий, которые могут существовать без кислорода.

В столице есть водно-болотные угодья, которые имеют статус памятников природы. Например, «Вашутинское мезотрофное болото» в районе Молжаниновский, «Молжаниновское верховое болото», «Мезотрофное болото в квартале 31 Алешкинского леса» - в природно-историческом парке «Тушинский».