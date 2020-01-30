РИАМО - 30 янв. В Подмосковье и Москве до утра 1 февраля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы в Московском регионе объявлено до 11:00 1 февраля. В Подмосковье и Москве до 18 часов четверга также действует «желтый» уровень из-за отложения мокрого снега.

«Желтый» уровень также объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Ярославской и Костромской областей.

В последний день января в Московском регионе будет облачно, пройдет небольшой снег, который местами перейдет в умеренный, образуется гололедица. Температура ночью составит минус 2 – 0 градусов, днем — от минус 1 до плюс 1 градуса.

В первый день февраля будет облачно, местами пройдет небольшой снег, ожидается гололедица. Ночью будет от минус 5 до минус 3 градусов, днем — минус 1 – плюс 1 градус.