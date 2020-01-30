РИАМО - 30 янв. Российская Федерация из-за угрозы распространения коронавируса временно перестала оформлять электронные визы для граждан Китая, сообщает Газета.ru.

«Работы по оформлению электронных виз временно прекращаются с 30 января», - говорится в материале.

Въезд в Россию по электронным визам ограничат на границе в пропускных пунктах в Калининградской области, на Дальнем Востоке и через пешеходный, морской и воздушный пункты в Ленинградской области.

Вспышка нового вида коронавируса случилась еще в конце декабря прошлого года в городе Ухань в провинции Хубэй Китая. Число заболевших достигло 7,7 тысячи человек. От этой болезни умерло уже 170 человек. 12 тысяч человек были госпитализированы с подозрением на вирус, а 31 человек находится в тяжелом состоянии.