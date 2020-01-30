РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 янв. Балашихинский роддом в микрорайоне Саввино подготовил программу ко Всемирному дню борьбы против рака, 4 февраля женщины смогут получить консультации маммолога и гинеколога, а также пройти обследование для раннего выявления онкозаболеваний, сообщается на официальном сайте медучреждения.

Существует два способа раннего выявления рака – раннее диагностирование и скрининг (систематическое проведение диагностики опухоли на ранней стадии). По данным онкологов, на начальной стадии почти все опухоли поддаются терапии, причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем. Хорошо поддаются терапии даже на продвинутой стадии опухоли яичников и молочной железы.

«4 февраля с 08:00 в Балашихинском родильном доме будут организованы мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с раком: консультация врача-маммолога; скрининг заболеваний молочных желез (осмотр, ранняя диагностика, консультирование), ряд обследований на раннее выявление онкологических заболеваний для женщин старше 39 лет», – говорится в сообщении.

Для женщин старше 18 лет проведут обследование с комплексной диагностикой шейки матки (скрининг, онкоцитология), а в 13:00 проведут лекции о раннем выявлении онкозаболеваний молочной железы, профилактике рака шейки матки и лабораторной диагностике рака.

Мероприятие состоится по адресу: микрорайон Саввино, улица Саввинская, 15. При себе иметь копию паспорта, медицинского полиса, СНИЛС.

Записаться можно по телефону регистратуры: 8(495)522-11-69.

Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями. Цель акции – привлечь внимание к необходимости ранней диагностики и лечения рака.