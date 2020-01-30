РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 янв. В библиотеке имени Сергея Есенина подмосковных Люберец 1 февраля состоится кинопоказ в честь юбилея со дня рождения композитора Георга Генделя, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Первого февраля библиотека имени Сергея Есенина приглашает всех желающих на кинопоказ в честь 335-летия композитора Георга Генделя. Мероприятие организовано клубом любителей классического искусства «Под сенью муз» и подготовлено в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие», – говорится в сообщении.

Гостей библиотеки ждут три серии видеофильмов Артема Ваграфика о жизни Генделя, аудио с музыкой композитора и лекция от учредителя клуба «Под сенью муз» Натальи Мушниковой.

Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный.

Георг Гендель – композитор эпохи Просвещения. Он открыл новые перспективы в развитии жанра оперы и оратории, предвосхитил многие музыкальные идеи последующих столетий.