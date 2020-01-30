РИАМО - 30 янв. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ представить предложения по выплатам в честь 75-летия Победы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также бывшим заключенным концлагерей, до 1 марта, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Денежную выплату обязаны получить инвалиды Великой Отечественной войны», - говорится в материале.

Также денежное вознаграждение к празднику получат ветераны. Выплаты поступят и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест, где россияне насильно содержались во время войны.

На денежное вознаграждение имеют право только те граждане, которые систематически проживают в России, а также россияне, которые живут в Эстонии, Латвии и Литве.