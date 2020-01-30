РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 янв. Общественники выявили 24 нарушителей, которые переходили железнодорожные пути в неположенных местах на станции Львовская в Подольске, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель Подольского отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» Ольга Сухарева.

В четверг на станции Львовская прошел рейд по выявлению несанкционированных пешеходных переходов через железнодорожные пути. Он направлен на предупреждение и снижение травматизма и смертности в районе ж/д путей. В рейде приняли участие представители администрации Подольска, полиции, общественной палаты, активисты Подольского отделения ВОО МГЕР и другие.

«У железнодорожной станции Львовская участники рейда выявили 24 нарушителя, которые переходили железнодорожные пути в неположенных местах. С ними была проведена профилактическая беседа об опасности хождения по железнодорожным путям в неустановленных местах», – сказала Сухарева.

Она отметила, что данный вопрос актуален для всех жителей округа. И добавила, что считает необходимым провести комплекс профилактических мероприятий, разъяснительных встреч и дискуссий, а также мероприятия с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Организатором рейда является Минтранс региона.