РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Асфальтовый завод ООО «СК «Дорлидер», который располагался на территории промзоны «Северная» в Подольске, прекратил свою деятельность, сообщил глава городского округа Николай Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Асфальтовый завод ООО «СК «Дорлидер», ранее осуществлявший производственную деятельность на территории промзоны «Северная» на Шамотной улице в Подольске, полностью прекратил ее. Долгое время работа данного предприятия наносила вред экологии микрорайонов Силикатная и Силикатная-2.

«При активной поддержке неравнодушных жителей совместные последовательные действия администрации округа, городской прокуратуры, государственных, надзорных и правоохранительных органов дали, наконец, положительный результат: с января 2020 года завод прекратил свою производственную деятельность в городском округе Подольск, две асфальтобетонные установки разобраны и вывезены с территории», – сказал Пестов.

Он отметил, что в отношении данного предприятия уполномоченными надзорными органами неоднократно проводились проверки на предмет соблюдения действующего природоохранного и санитарного законодательства, выносились судебные решения о приостановке его деятельности.