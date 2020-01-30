РИАМО - 30 янв. Самолет Airbus A-321, экстренно севший в аэропорту Домодедово, отбуксирован на отдельную стоянку, рядом с воздушным судном находятся представители спецслужб, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы аэрогавани.

Ранее СМИ сообщили, что на борту самолета Симферополь – Москва одна из пассажирок заявила, что у нее в сумке лежит взрывное устройство. Пилоты приняли решение посадить лайнер.

«Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время сотрудники оперативных служб проводят необходимые мероприятия.

Неизвестные угрожали взорвать офис «Яндекса» при помощи дронов>>