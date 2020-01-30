РИАМО - 30 янв. В Подмосковье предусмотрели все возможные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса, был организован оперативный штаб по контролю за ситуацией, в который вошли представители Роспотребнадзора, министерства здравоохранения Московской области, профильных ведомств, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Медицинские организации Московской области обеспечены достаточным количеством противовирусных препаратов, а также средствами индивидуальной защиты и расходными материалами для отбора проб и проведения лабораторных исследований», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В аэропортах на территории Подмосковья круглосуточно дежурят медицинские бригады Территориального центра медицины катастроф. Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из Китая.

Кроме того, был разработан четкий алгоритм действий медиков при подозрении у пациента симптомов коронавируса. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения региона.

По данным управления Роспотребнадзора по Московской области, на данный момент ни одного случая заболевания коронавирусом в Подмосковье не зафиксировано.

Новый коронавирус распространился в Китае в конце прошлого года. Уже заболели около 7 тысяч человек, из-за новой инфекции умерли более 170 человек. В других странах также зафиксировали заболевание.