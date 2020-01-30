РИАМО - 30 янв. В первые дни февраля в Подмосковье и Москве температура днем будет подниматься до положительных значений, в начале первой рабочей недели месяца воздух может прогреться до +3 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В начале февраля сохранится положительная температурная аномалия. Московский регион останется под влиянием потока теплого и влажного атлантического воздуха, который продолжат поставлять активные западные циклоны», — говорится в сообщении.

В последний день января ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ночью в Москве будет минус 2 – 0 градусов, днем — минус 1 – плюс 1. В области в течение суток температура составит минус 4 – плюс 1 градус.

Первого февраля местами пройдет небольшой снег. В столице ночью температура составит минус 5-3 градуса, в Подмосковье – минус 7-2, днем в Москве будет минус 1 – плюс 1 градус, в области – минус 3 – плюс 2.

В ночь на 2 февраля пройдут небольшие осадки, которые днем усилятся до умеренных – они будут в виде мокрого снега и дождя. Ночью в столице – минус 2 – 0, в Подмосковье – минус 4 – плюс 1. Днем в Москве – 0 – плюс 2, в области – минус 2 – плюс 3. Порывы ветра местами усилятся до 15 метров в секунду.

Осадки продолжат идти 3 февраля. В течение суток температура составит минус 2 – плюс 3 градуса. 4 февраля пройдет небольшой снег, температура составит минус 5 – 0 градусов.

Что касается января, то, по предварительным оценкам, средняя температура месяца в Москве составит 0 градусов, что на 9,3 градуса выше климатической нормы. Текущий январь станет самым теплым в истории метеорологических наблюдений. До этого самым теплым был январь 2007 года, когда средняя температура составила -1,6 градуса.

Самая холодная ночь месяца была зафиксирована 24 января (-6,8 градуса). Самым теплым стало 17 января (4,5 градуса). Среднесуточная температура в январе колебалась от -4,8 градуса до +3,4. Дважды были установлены рекорды – 17 января и 22 января (4,3 градуса). Период с начала календарной зимы — также самый теплый в истории метеорологических наблюдений, его средняя температура — +0,4 градуса.

К 30 января в Москве выпало 49 миллиметров осадков при норме в 42 миллиметра. Осадки выпадали в виде дождя, мокрого снега и снега. Высота снежного покрова менялась от полного отсутствия до 8 сантиметров 29 января.