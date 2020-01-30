РИАМО – 30 янв. В аэропорту Домодедово экстренно приземлился Airbus A-321, летевший из Симферополя в Москву, на борту одна из пассажирок заявила, что у нее в сумке лежит взрывное устройство, сообщает Baza.

«В аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7, следовавший из Симферополя в Москву. По предварительным данным, пилоты доложили на землю, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и весь остальной самолет», – говорится в сообщении.

Женщина утверждает, у нее в сумке лежит взрывное устройство. На борту лайнера находятся 195 человек.

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Кто ты из городских сумасшедших? (6/10) Как вы проводите отпуск? Фото pixabay © Работа, дача, тренинг личностного роста, уикенд в Питере Прогулки в парках, заброшки, крыши, фестивали В Крыму, на даче в Подмосковье, в Евро-туре, в Турции (All Inclusive) В санаториях Минвод, в походах, в термах Италии, на горячих источниках «Казантип», экотуризм, стажировка в Париже, волонтерский лагерь

Кто ты из городских сумасшедших? (7/10) Как вы передвигаетесь по городу? Фото Николай Корешков © РИАМО Личное авто, такси, самокат Велосипед, лонгборд, сигвей, ховерборд Метро, автомобиль, такси Трамвай, МЦК, подземка, электричка Моноколесо, метро, ролики, машина друга

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Кто ты из городских сумасшедших? (9/10) Где вы чаще всего смотрите кино? Фото Александр Кожохин © РИАМО В кинотеатре на районе Дома на диване На языке оригинала в «35 мм», «Пионере», «5 звездах» Раньше ходил в «Художественный», сейчас нет времени У друзей, «Фитиль», «Космос», «Соловей»

Кто ты из городских сумасшедших? (10/10) Как выглядит квартира, в которой вы живете? Фото Freaktography © flickr.com Трешка с евроремонтом 10-летней давности в спальном районе Квартира, захламленная мебелью и пакетами из масс-маркетов Квартира с мебелью из ИКЕА и котом, недалеко от работы Коммуналка или лофт на пять человек с разваливающимся паркетом, бабушкиным комодом, высоким потолками Дизайнерская квартира-студия с аксессуарами из поездок по Европе и с блошиных рынков

Инстаграмщик Вы – типичный интернет-зависимый, который часами прокрастинирует в Facebook, Instagram или Twitter. Возможно, вы участвовали во всех фейсбучных флешмобах, высказывались про Трампа и Навального, пишите твиты всякий раз, когда идет дождь, и «инстаграмите» каждый красивый закат в Москве. Если вы идете на концерт, то обязательно ведете прямой эфир, если вы на фитнесе, то это повод обновить stories, а если вас пригласили на день рождения или вы поехали в отпуск, то вы будете без остановки спамить френдленту. Чтобы обновить «Инстаграм», вам не составит труда залезть на крышу, взобраться на дерево или лечь на клумбу. Вы не выпускаете свой смартфон из рук даже на свидании и в гостях у бабушки. И конечно, не заснете без проверки обновлений всех страниц в соцсетях. Может быть, это еще не крайнее проявление безумства, но признайтесь себе, вы слишком подсели на лайки. Возможно, в виртуальной реальности, действительно, бывает интереснее, чем в суровых московских буднях, но эта жизнь далека от реальности. В качестве профилактики постарайтесь чаще бывать офлайн и практиковать навыки общения с реальными людьми. Фото © Поделиться результатом

Трудоголик Вы – мечта работодателя, потому что между работой и личной жизнью, работой и друзьями, даже работой и близкими родственниками всегда выберете работу. Оно и понятно, именно работа сделала из вас человека – помогла купить квартиру и машину, обновить «айфон» и получить нерушимый статус человека серьезного. И пусть первые седые волосы у вас появились раньше, чем первый ребенок у ваших одноклассниц, вас не волнует повышение цен на проезд, продукты и гаджеты, потому у вас нет времени тратить деньги. Признайтесь, что купили самокат совсем не для того, чтобы кататься в парке по выходным, а чтобы еще быстрее доезжать на любимую работу. Вы с легкостью носите мешки под глазами, как и галстук, купленный пару лет назад в торговом центре. И хотя, последний раз вы были в отпуске, когда евро был по 50 рублей, ходили на свидание, когда в Парке Горького еще стояли аттракционы, ваши друзья вам немного завидуют и считают вас крутым профессионалом. Но задумайтесь, пока ваши одноклассники выходят замуж, разводятся, снова выходят замуж, вы засиживаетесь допоздна, закрывая очередной дедлайн, а когда стемнеет, бежите домой, чтобы покормить кота. Возможно, самоотверженность поможет вам продержаться еще пару десятков лет, но если вы не начнете отдыхать прямо сейчас, рискуете подхватить «бредовую» болезнь и «прописаться» в кабинете у психотерапевта. Фото Кадр из фильма "Бойцовский клуб" © Поделиться результатом

Мигренщик «Здравствуй, грусть» - это про вас. Вы уже несколько лет страдаете мигренью, источник которой вам самим неизвестен. Возможно, вас заела рутина на работе, вы мечтаете поменять партнера или найти мужа, влюбиться, жениться, купить квартиру, отправиться в кругосветное путешествие, но решаетесь только на то, чтобы откупорить бутылку вина на кухне, попросить таблеточку у коллеги и отпроситься на очередной прием к терапевту. Хватит жалеть себя, культивируя свою грусть, ведя философские беседы с друзьями. С таким внутренним диссонансом и до городского сумасшедшего недалеко. Вам пора поднять свою пятую точку из офисного кресла и бежать к психологу или психотерапевту, чтобы выяснить, в чем причина головной боли, пока от вас не сбежал муж, жена и последние друзья. В качестве мотивации посмотрите «Невероятную жизнь Уолтера Митти» и поймите, что ваш случай совсем небезнадежен. Фото © Поделиться результатом

Слишком нормальный Поздравляем, вы нормальный. Настолько нормальный, что даже не верится, как вам удается выживать в мегаполисе, не подхватив ни одно психологическое расстройство. Вас не бесят пробки, вы не пересиживаете на работе, успеваете вовремя пообедать и отдохнуть. Вашим размеренным вечерам могут позавидовать сторонники тайм-менеджмента, а об отсутствии интереса к гаджетам сожалеют маркетологи. Возможно, вы живете далеко за МКАДом с видом на реку, иначе как объяснить, что вы не подсели на соцсети, и новости до сих пор узнаете по телевизору, а не из Facebook. Вас могут стебать за незнание гастрономических тенденций, киноновинок, трендов в моде и приложений для смартфона, но вам «фиолетово», потому что вас не волнует мнение людей, которые истерично скупают гаджеты, готовы душу продать за бургер, а потом плачутся в кресле у психолога. Фото официальная группа в Facebook © Фото Поделиться результатом

Фрик Вы не больны, хотя с виду этого не скажешь. Признайтесь, вас часто принимали за городского сумасшедшего, потому что вы носили дреды, когда это не было мейнстримом, ели пророщенные зерна в качестве духовной практики и участвовали в первом флешмобе «В метро без штанов», чтобы почувствовать себя свободным. Наверное, у вас несколько татуировок, пирсинг и тоннели в ушах, а соседские бабушки при виде вас начинают судорожно креститься. Вы человек очень увлекающийся – когда-то ходили на йогу, тусовались на «Казантипе», а потом ударились в религию и стали подмосковным экотуристом. Вы – непризнанный гений, и у вас много друзей из творческих кругов, которые с придыханием слушают ваши полуреальные истории и никогда не осуждают за нестандартный образ. Единственная проблема – вы постоянно испытываете трудности с деньгами и работой. Когда в очередной раз будете занимать «пятихатку» у такого же свободного художника, как и вы, подумайте, не пора ли остановиться. Фото Николай Корешков © РИАМО Поделиться результатом

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