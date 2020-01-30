РИАМО - 30 янв. Запуск МЦД позволил жителям Красногорска сэкономить более 27 миллионов рублей, раньше проезд от Аникеевки до Рижского вокзала стоил 69 рублей, и нужно было заплатить за пересадку на метро, а теперь пассажиры платят всего 45 рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

От станций Московской области, входящих в границы МЦД, до центра Москвы можно доехать всего за 45 рублей при оплате по тарифу «Кошелек» карты «Тройка».

«Благодаря запуску МЦД-1 и МЦД-2 со дня введения платного режима проезда жители Москвы и Московской области сэкономили уже более 205 миллионов рублей. Сильнее всего экономию ощутили жители подмосковных городов, они впервые получили бесплатную пересадку на метро с железнодорожного транспорта, что позволяет им экономить на пересадке от 38 до 55 рублей за поездку», - говорится в материале.

Раньше проезд от Аникеевки до Рижского вокзала стоил 69 рублей, при этом нужно было заплатить 38 рублей за пересадку на метро. Сейчас же за проезд по тому же маршруту пассажир МЦД платит всего 45 рублей по тарифу «Кошелек» карты «Тройка», а пересадка на метро стала бесплатной. На поездке «туда-обратно» можно сэкономить 124 рубля в сутки.

На территории подмосковного Красногорска находятся четыре станции МЦД-2 Курско-Рижский: Пенягино, Павшино, Красногорская и Опалиха. Станция Аникеевка находится за границами города Красногорска, но находится в пешей доступности от жилого района города – деревни Аникеевки.

Создание второго диаметра позволило улучшить транспортную доступность более 170 тысяч жителей Красногорска.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 Белорусско-Савеловский (Одинцово — Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 Курско-Рижский (Нахабино — Подольск) — 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций.

Жители Москвы благодаря тарифной системе МЦД могут экономить на ежедневных поездках до 50%, а жители Московской области — до 75%. Всего пассажиры первых двух диаметров смогут сэкономить на проезде до 7 миллиардов рублей в год.

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