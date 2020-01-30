РИАМО (КОРОЛЕВ) – 30 янв. В Королеве прошли мастер-классы по инженерному проектированию и 3D-печати в рамках проекта «Кадры будущего для регионов», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Технологический университет в стенах детского технопарка «Кванториум» города Королева в рамках проекта «Кадры будущего для регионов» принял школьников из 17 городских округов Подмосковья.

«Основная задача этой инициативы – сформировать из талантливых ребят региональные лидерские команды. У нас в области много одаренных детей, каждому из них дается возможность реально применить свои знания и умения. В этом ребятам помогают наставники, они курируют участников и способствуют эффективной реализации задуманного», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Участников познакомили с оборудованием технопарка и экспонатами музея науки, для них провели мастер-классы по инженерному проектированию, 3D-печати и WEB-разработкам. Одной из самых важных частей мероприятия стала командная работа над проектами школьников вместе с тьюторами.

В этом учебном году 250 подмосковных школьников в рамках реализации проекта прошли отбор на обучение в различных направлениях.

«Также были выбраны 60 тьюторов из числа студентов колледжей и вузов Московской области», – добавляется в сообщении.