РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 янв. В профессиональном колледже «Московия» в Домодедове обсудили вопросы взаимодействия учреждений среднего профессионального образования с бизнесом, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

На мероприятии присутствовали представители бизнеса, системы образования и власти. Целью конференции было совершенствование механизмов взаимодействия предприятий и организаций малого и среднего бизнеса Московской области и профессиональных образовательных организаций.

«Такой открытый диалог позволит изменить подготовку кадров в лучшую сторону», – сказал директор колледжа «Московия» Сергей Нерубенко.

Начальник управления промышленной политики министерства инвестиций и инноваций Московской области Олег Исаев рассказал о том, какую помощь правительство области оказывает для улучшения механизма взаимодействия бизнеса и колледжей.

«Если говорить о компаниях, которые не в состоянии гарантировать ежегодный прием более 10 человек, но которые испытывают потребность в кадрах, то для таких случаев правительство Московской области готовит ежегодно большое количество специалистов по сформированным ежегодно контрольным цифрам приема. Мы их формируем, опрашивая бизнес. <...> Вам надо в течение года зайти на сайт kadry.mosreg.ru и заявить о том, что у вас есть потребность», – сказал Исаев.

Компаниям, которые готовы ежегодно принимать по 10-15 новых сотрудников и вкладываться в их образование Исаев посоветовал связаться с руководством колледжей и попробовать договориться об индивидуальном образовании для интересующих специальностей. В случае неудачи следует обратиться в министерство образования Московской области с просьбой найти колледж, который мог бы обучить специалистов под предприятие.

Президент Торгово-промышленной палаты Домодедова Александр Пашков рассказал о предложениях по взаимодействию учреждений среднего профессионального образования и бизнеса.

«Основная проблема у микропредпринимателей (предприятия до 15 человек - ред.) в том, что мы не готовы брать студентов без опыта. А опыт приобретается уже в процессе работы. Необходимо улучшить систему взаимодействия по привлечению на трудовую практику. Необходимы экспертные площадки для регулярных встреч микро- и макробизнеса с руководством профессиональных колледжей и представителями министерства образования», – сказал Пашков.

Он также добавил, что необходимо создавать отраслевые союзы и гильдии, а также формировать профессиональную ориентацию еще в школе.