РИАМО - 30 янв. Следствие ходатайствует об аресте кассира одного из московских магазинов, которого обвиняют в убийстве посетителя по неосторожности, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что в Москве расследуют уголовное дело в отношении 28-летнего кассира. Мужчину задержали и предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании мужчине мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала Иванова.

По данным следствия, 20 января в подсобном помещении магазина на Симферопольском бульваре между кассиром и покупателем произошел конфликт, в ходе которого работник магазина ударил в грудь покупателя. После инцидента мужчина отправился домой, где умер через несколько дней от полученной травмы.

Видео убийства кассиром «Дикси» посетителя магазина в Москве>>