РИАМО - 30 янв. В финал самой престижной премии в области недвижимости и городского развития, Международного конкурса MIPIM Awards, вышли пять московских проектов, среди которых - программа реновации, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

В финале конкурса также оказались проект благоустройства набережных Москвы-реки, проект Дворца художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, больницы в Коммунарке, а также развития территории Бадаевского пивоваренного завода.

«Московские проекты в финале такой авторитетнейшей премии – большая победа и рекордное достижение для Москвы и России в целом. Всего мы подавали 20 заявок. В этом большом успехе Москвы хочу отдельно выделить роль Марата Хуснуллина, ныне вице-премьера России», - сказал первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он напомнил, что в прошлом году от Москвы было два финалиста - «Лужники» и «Зарядье». Парк тогда стал первым в истории победителем из России. В этом году выставка MIPIM будет проводиться в 30-й раз.

Финалистами в номинации «Лучший мегапроект будущего» стали программа реновации и проект развития территории Бадаевского пивоваренного завода, в номинации «Лучший проект регенерации» - проект благоустройства набережных Москвы-реки. Дворец художественной гимнастики прошел в финал номинации «Лучший спортивный и культурный объект», а больница в Коммунарке может стать лучшим объектом медицины.

Кузнецов добавил, что финалисты 2020 года отражают глобальную привлекательность MIPIM Awards. У Франции в финале больше всего проектов - восемь, пять из России, четыре из Бельгии и Китая, три из Польши и Канады. При этом среди всех городов-участников Москва занимает первое место по количеству проектов, вышедших в финал.

Во Франции, в Каннах, каждый год проходит Международная выставка недвижимости MIPIM и организованный в рамках нее конкурс MIPIM Awards. Она охватывает все аспекты рынка недвижимости и призвана выделить важные аспекты текущего и основные тренды будущего года в этой сфере.