РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 янв. Около 360 подъездов многоквартирных домов планируют отремонтировать в Балашихе в текущем году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Работы проводятся в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой Подъезд». Ее реализация началась в 2017 году.

«В 2020 году по губернаторской программе в Балашихе мы планируем выполнить ремонт в 357 подъездах многоквартирных домов. Работы будут производиться по тем адресам, где управляющие компании подали заявки на вступление в программу», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что по мере необходимости в подъездах отремонтируют входные группы, стены и потолки, восстановят напольную плитку на первых этажах, заменят почтовые ящики, осветительные приборы, вставят новые оконные блоки.

В 2019 году по губернаторской программе в Балашихе отремонтировали 678 подъездов.