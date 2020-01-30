РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Муниципальный конкурс рисунков «Доблесть, мужество, отвага», посвященный Дню защитника Отечества, стартовал в Доме детского творчества «Контакт» микрорайона Климовск Подольска, он продлится до 27 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Активное участие в конкурсе принимают учащиеся образовательных учреждений округа. Ребята представляют свои творческие работы в жанре графики и живописи. Рисунки будут оцениваться по следующим критериям – художественная выразительность, идея, неординарность, яркость и выразительность исполнения рисунка», – говорится в сообщении.

Конкурс проводится с целью сохранения и развития патриотических традиций, позитивной гражданской позиции детей и подростков, воспитания патриотических чувств. Он продлится до 27 февраля.