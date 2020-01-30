РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 янв. Урок рисования «Жостовский букет» провели для воспитанников детского сада комбинированного вида №9 «Синяя птица» в Балашихе, дети узнали о жостовском промысле и основных элементах росписи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Воспитатель Светлана Петина рассказала ребятам из старшей логопедической группы «Вишенки» о промысле, колорите, истории происхождения и основных элементах росписи жостовских подносов», – говорится в сообщении.

Жостовская роспись – русский народный художественный промысел росписи кованых металлических (жестяных) подносов, существующий с 1825 года в деревне Жостово в городском округе Мытищи. Основной мотив жостовской росписи – цветочный букет.