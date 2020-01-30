РИАМО - 30 янв. В столичном районе Аэропорт капитально отремонтируют многоквартирный дом, построенный в 1936 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Региональная программа капремонта многоквартирных жилых домов стартовала в Москве в 2015 году. Она рассчитана на 30 лет и предполагает обновление внутренней и внешней отделки жилых зданий.

«В рамках реализации программы предусмотрен капитальный ремонт в 5-6 этажном жилом доме, построенном в 1936 году по индивидуальному проекту», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

По проекту предусмотрены фасадные работы, включающие окраску стен и цоколя по подготовленной поверхности. Также предполагается ремонт входных групп, где заменят двери в подъезды и напольное покрытие. В подъездах обновят внутреннюю отделку помещений, уложат новую напольную керамическую плитку и монтируют поручни.

В подвале запланирована замена дверных и оконных блоков, восстановление напольной стяжки подвала и керамической плитки, а также устройство новой облицовки стен подвала. Предусматривается замена кровельного покрытия и окраска стен надстроек на кровле.

Проектная документация также предполагает обновление систем водоотведения, водоснабжения и отопления. Существующая планировка жилых помещений сохранится.