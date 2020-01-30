РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 янв. Баскетболистки из городского округа Мытищи заняли 3 место в полуфинале первенства России и вышли в финал, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В конце января в Москве проходил полуфинал первенства России среди команд юниорок до 17 лет. Игры проходили в спортивной школе олимпийского резерва №71 «Тимирязевская». На игровое поле вышли спортсменки 2004 года рождения и моложе. По итогам игр команда из Мытищ заняла 3 место и вышла в финал первенства России. Девушек тренируют Вера Потемкина и Ольга Лаптева», – говорится в сообщении.

В соревнованиях приняли участие следующие команды: Курская область, Москва-3 (МБА), Московская область-3 (СШОР по баскетболу округа Мытищи), Санкт-Петербург-3, Псковская область. Игры проходили с 23 по 28 января.