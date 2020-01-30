РИАМО – 30 янв. Большинство российских туристов, пребывающих на территории КНР, находятся в Хайнане, все они будут возвращены в Россию до 4 февраля, туристы, находящиеся в других регионах Китая, вернутся домой в течение первой декады, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«По нашим оценкам, более 90% наших туристов, находящихся в Китае, расположены в Хайнане. На завтра там должно остаться примерно 1,1 тысячи российских граждан. Планируется, что до 4 февраля они все покинут Хайнань и вернутся на Родину», - сказала Ломидзе.

Она добавила, что граждане России, находящиеся в других регионах КНР, будут вывозиться регулярными рейсами. В течение первой декады февраля все они также вернутся обратно.

Вспышка нового вида короновируса началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Число заболевших на данный момент достигло порядка 7 тысяч человек, умерло более 170 человек. Заболевание распространилось и в другие страны. В России случаев заражения не выявлено.