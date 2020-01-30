РИАМО - 30 янв. Полиция задержала хулигана, который устроил дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Сочи, суд поместил его под арест на 10 суток, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Мужчина во время полета ходил по салону, матерился и скандалил с другими пассажирами. Кроме того, он отказывался выполнять законные требования командира воздушного судна, создавая угрозу безопасности полета.

«Правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи. В отношении мужчины составили административный протокол по статье 6.9 и по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ. От медицинского освидетельствования задержанный отказался», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Суд назначил хулигану наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.