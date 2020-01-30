РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 янв. Пенсионеры подмосковных Мытищ на беседе с врачами узнали о профилактике простудных заболеваний, их осложнениях, сообщается на сайте администрации горокруга.

В библиотеке имени Дмитрия Кедрина 29 января для читателей пожилого возраста была проведена беседа на тему «Профилактика гриппа и ОРВИ».

«Главный врач поликлиники №2 Любовь Кикоть и врачи «Центра здоровья» рассказали о простудных заболеваниях, их осложнениях и мерах профилактики. Такие беседы проводятся с целью углубления и расширения знаний о том или ином заболевании», - говорится в сообщении.

В ходе беседы врачи ответили на вопросы слушателей и убедили их в необходимости своевременной вакцинации от вируса гриппа и применении других мер профилактики.