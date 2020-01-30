РИАМО – 30 янв. Из здания Московского государственного университета имени Ломоносова, в котором произошло задымление, в целях обеспечения безопасности эвакуировали порядка 1 тысячи человек, сообщает ТАСС.

В четверг в здании химического факультета МГУ произошло короткое замыкание. По данным МЧС, до прибытия пожарной бригады здание самостоятельно покинули около 200 человек.

«По адресу: улица Ленинские Горы, дом 1, строение 3, произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим самозатуханием», - говорится в сообщении.

Из-за инцидента из здания эвакуировали порядка 1 тысячи человек.

Информации о пострадавших нет.