РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Подольский скульптор Павел Киприянов примет участие во Всероссийской молодежной выставке-конкурсе «Новое время», которая пройдет в Новой Третьяковке в Москве с 5 февраля по 9 марта, сообщил «РИАМО в Подольске» сам скульптор.

Всероссийская молодежная выставка-конкурс «Новое время» пройдет с 5 февраля по 9 марта в выставочном зале Союза художников России в Новой Третьяковке (бывший третий этаж ЦДХ). С нее стартует Всероссийский молодежный арт-фестиваль «Молодость России», в рамках которого запланирована обширная программа поддержки и развития молодежного искусства России. На выставке экспонируются следующие виды искусства: живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное и новые, экспериментальные формы искусства. Все произведения созданы молодыми авторами за последние пять лет.

«Для Всероссийской молодежной выставки-конкурса «Новое время» организаторы отобрали у меня одну работу «Лиса» в бронзе по тематике «Анималистика». Это новая скульптура, которую я создал в 2019 году. В выставке принимает участие много авторов, в том числе Федор и Полина Абрамовы из Климовска, поэтому на такие крупные мероприятия берут, как правило, одну-две работы одного автора», – сказал Киприянов.

Всего на выставке будет представлено около 500 произведений. В выставке участвуют около 350 молодых художников из 80 российских городов. В проект вовлечены все восемь федеральных округов страны. Такая выборка позволяет увидеть срез мировоззрения нового поколения творцов, а также продемонстрировать посетителям выставки молодежное искусство регионов РФ.

Киприянов - выпускник МГХПА имени Строганова, член СХР, участник многих выставок, фестивалей, конкурсов. Участник форума и арт-президенции Таврида. Участник реставрации ВДНХ. Также призер конкурсов скульптур в международных выставках в Греции (второе место), Франции, Италии (второе место). Участник четырех международных выставок, организованных галереей «Арбат».

Официальное открытие выставки состоится 5 февраля в 16:00 в зале №16. Также в рамках выставки «Новое время» пройдет круглый стол «Искусство молодых. Диалог поколений» 4 марта с 15:00 до 18:00, зал № 16, в ходе которого будут организованы творческие встречи с молодыми художниками.