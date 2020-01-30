РИАМО – 30 янв. Из-за запрета выезда граждан КНР за границы своей страны российские туроператоры могут потерять до 100 миллионов долларов, потери выездного туризма в стране составят около 10 миллионов долларов, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Основной пик бронирования на лето приходится обычно на март. И если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем оценочно говорить о потерях примерно до 100 миллионов долларов для туроператоров по въездному туризму по всей стране», - сказала Ломидзе.

Она добавила, что на данный момент финансовые потери туроператоров не такие значительные. В феврале в разные точки страны должны были приехать до 50 тысяч туристов.

«Эти потери пока можно компенсировать за счет летнего спроса и за счет смещения сезона с лета на осень. Такой прогноз у нас тоже существует», - добавила Ломидзе.

Потери же выездного туризма в России оценочно составят от 500 до 700 миллионов рублей, что составит около 10-11 миллионов долларов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу страны на Дальнем Востоке из-за коронавируса.

Новый коронавирус 2019-nCoV появился в китайском городе Ухань в 2019 году и стал быстро распространяться по Китаю, а после и на других территориях. Уже заболели около 7 тысяч человек, из-за новой инфекции умерли более 170 человек.