РИАМО (КОРОЛЕВ) – 30 янв. Пожилых жителей Королева приглашают записаться на экскурсии по Подмосковью, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В рамках проекта «Активное долголетие в Подмосковье» губернатора Андрея Воробьева жители старшего поколения имеют возможность путешествовать по родному региону.

«В январе наши жители уже посетили музей военной формы в Щелкове, Жостовскую фабрику декоративной росписи, Николо-Берлюковскую пустынь, музей новейшей истории нашего города и музей РКК «Энергия». Предлагаем вниманию жителей Королева план экскурсий на февраль 2020 года», – говорится в сообщении.

Информация об экскурсиях размещена на портале dolgoletie.mosreg.ru, через него можно записаться на мероприятия.

Также сделать это возможно в учреждениях соцобслуживания Королева. Телефоны Королевского комплексного центра социального обслуживания населения: 8(495)516-61-90, 8(495)519-35-92, сайт, Instagram: @korolevkcson. Можно обратиться в Московский областной центр реабилитации инвалидов, телефон: 8(498)646-86-78, сайт, Instagram: @mocri_mo.