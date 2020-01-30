РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 янв. Выставку работ по вышивке крестиком и бисером можно посетить в Доме культуры «Пироговский» в городском округе Мытищи до 15 февраля, сообщается на сайте администрации горокруга.

«29 января в Доме культуры «Пироговский» состоялось открытие выставки работ техники вышивки крестиком и бисером «Ваши руки золотые для нас шедевры создают». Автор работ Надежда Гавриленко, уроженка деревни Манюхино, имеет техническое образование, вышивкой занимается более 20 лет. Выставка продлится до 15 февраля, познакомиться с творчеством Надежды Гавриленко приглашаются все желающие, вход свободный», – говорится в сообщении.

Надежда является участницей одного из клубных формирований ДК «Пироговский». На суд зрителей представлены очень достойные и эстетично оформленные картины. Работы вызвали большой интерес у посетителей.

Выставку можно посетить по адресу: Мытищи, деревня Пирогово, улица Школьная, дом №2, ДК «Пироговский».