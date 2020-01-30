РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 янв. Ветеранов городского округа Мытищи поздравили с 76-й годовщиной снятия блокады Ленинграда, сообщается на сайте администрации городского округа.

Торжественное мероприятие в честь 76-й годовщины снятия блокады города-героя Ленинграда состоялось во Дворце культуры «Яуза». В фойе 2 этажа были представлены выставки «Мой Ленинград», «Наши фронтовики», «Матери блокадного Ленинграда», а также прошла акция «Блокадный хлеб» с участием волонтеров городского округа Мытищи.

«Как сказал президент РФ в своем послании, сейчас самое главное – это историческая правда о тех страшных событиях Великой Отечественной войны, а это – живые свидетели тех дней и лет. И очень важно, чтобы они сейчас сами все рассказывали подрастающему поколению, для того чтобы это никогда не повторилось», – сказала начальник управления по социальной политике администрации городского округа Мытищи Наталья Тер-Григорьян.

Перед началом торжественного мероприятия все блокадники получили поздравительный адрес, подарки, цветы от главы городского округа Мытищи, от мытищинского благочиния, от ребят из волонтерского центра «Ладья».

В настоящее время на территории городского округа Мытищи проживает 53 блокадника, 48 из них награждены знаком «Житель блокадного Ленинграда», 5 участников Великой Отечественной войны награждены медалью «За оборону Ленинграда». Все они получат выплату в соответствии с распоряжением губернатора Московской области из областного бюджета.

По традиции в этот день участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню у Дворца культуры. Блокада Ленинграда является одной из самых героических и трагических страниц нашей истории. Об этом участникам вечера напомнили мытищинские школьники. В этот день прозвучали песни военных лет. Творческие коллективы ДК «Яуза» представили яркую концертную программу. Это торжественное мероприятие состоялось 28 января.