РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 янв. Открытый турнир по тайскому боксу пройдет в Подольске с 29 февраля по 1 марта, сообщается в группе «СКБИ «Варяг» Тайский Бокс г. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих на открытый турнир по тайскому боксу на кубок «Варяг», который будет проходить с 29 февраля по 1 марта в Подольске в спортучреждении «Спорт-Сервис». В турнире планируют принять участие спортсмены из разных регионов России, а также гости из Беларуси и Литвы», – говорится в сообщении.

Старт турнира – 29 февраля в 11:00. Соревнования будут проходить по адресу: улица Клемента Готвальда, дом №4.