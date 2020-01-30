РИАМО – 30 янв. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу страны на Дальнем Востоке из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Россия решила продлить закрытие пеших и автомобильных пропускных пунктов на границе в пяти регионах на Дальнем Востоке.

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством», — сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

Новый коронавирус распространился в Китае в конце прошлого года. Уже заболели около 7 тысяч человек, из-за новой инфекции умерли более 170 человек. В других странах также зафиксировали заболевание. В России пока не выявили ни одного случая заболевания из-за нового коронавируса.