РИАМО - 30 янв. Эконадзор выявил нарушения в промышленной зоне «Люторецкое» городского округа Чехов, там подтапливались земли производственной площадки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе расследования установлено, что ООО «ТК-Эскада» сдает в аренду площади двум производителям бетона – ООО «Югщебень» и индивидуальному предпринимателю. В ходе работы оба производителя используют большое количество воды, однако сточные воды поступали не в ливневую канализацию, а стекали на соседнюю производственную площадку, что привело к ее подтоплению», - говорится в сообщении.

Также стало известно, что оба юридических лица не были включены в реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Более того, компания «Югщебень» не вела обязательный экологический контроль.

В итоге арендатора ООО «ТК-Эскада» и двух субарендаторов признали виновниками подтопления. Инспекторы вынесли постановления об административном наказании. Обоим нарушителям и компании-арендодателю выписали штрафы на общую сумму 115 тысяч рублей.