РИАМО - 30 янв. Вывоз радиоактивного грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды в Москве могут начать в конце 2020 года, сообщил генеральный директор ФГУП «Радон» Алексей Лужецкий на круглом столе в Мосгордуме в четверг.

«Мы в этом году планируем осуществить проектирование и приступить (к вывозу радиоактивного грунта – ред.), я думаю, что в конце года приступить. В зависимости от решения проектной организации и будет проведена реабилитация данной территории», - сказал Лужецкий.

По его словам, деньги на подготовку проекта реабилитации территории уже выделены.

Лужецкий добавил, что на исследуемом участке обнаружили пять радиационных аномалий общей площадью 1 тысяча квадратных метров, площадь земли с превышением мощности дозы гамма-излучения над контрольными уровнями составляет 458 квадратных метров.

«Около 450 кубометров радиационно загрязненной земли, что не является радиоактивными отходами, с этими отходами есть свой способ обращения», - отметил Лужецкий.

По его словам, порядка 66 кубометров составляют отходы, с которыми можно работать после заключения санэпидемнадзора. Около 390 кубометров составляют отходы первого и второго классов (самые опасные – ред.).

«Предположительно, там есть 0,78 кубометра радиоактивных отходов. Обследуемая территория - это 1,7 гектара, 94% участка соответствует нормам и правилам, с 6% будем работать», - заключил Лужецкий.

Депутат Мосгордумы Павел Тарасов отметил, что строительство Юго-Восточной хорды необходимо приостановить и возобновить только после полноценного исследования грунта.

«Нельзя одновременно работать ковшом экскаватора и делать яму под опоры и одновременно заниматься нормальными радиационными исследованиями», - сказал Тарасов, добавив, что к контролю за исследованиями необходимо допустить общественность.

Юго-Восточная хорда с мостом через Москву-реку должна пройти рядом с Московским заводом полиметаллов, который в советские годы складировал на своей территории радиоактивные отходы. Ранее исследования показали, что имеются незначительные следы загрязнения в полосе отвода будущей хорды, также пятна радиоактивного заражения нашли на склоне Москвы-реки за территорией завода.

В Мосгордуме ранее пояснили, что Юго-Восточная хорда не будет проходить через участки грунта, загрязненные радиоактивными отходами. Строительство магистрали и рекультивация почвы будут идти параллельно.