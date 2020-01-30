РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 янв. Коммунальное предприятие подмосковных Котельников проводит торгово-закупочную процедуру на заключение договора по монтажу охранных систем на объектах ресурсоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности объектов коммунальной инфраструктуры Котельников является одним из самых важных на сегодняшний день.

«В рамках поставленной задачи руководство и специалисты МУЖКП «Котельники» в настоящее время ведут активную работу по формированию торгово-закупочной процедуры на заключение договора по монтажу охранных систем, контроля ограничения доступа на такие объекты ресурсоснабжения, как водозаборные узлы, центральные тепловые пункты, канализационные насосные станции», - говорится в сообщении.

Прорабатывается возможность устройства видеонаблюдения за территорией и внешним периметром производственных зданий и сооружений.

«Ввиду особой важности вопроса при организации работ планируется использовать интернет-ресурсы ведущего городского провайдера. Мероприятия по обеспечению безопасности на объектах коммунальной инфраструктуры города способствуют повышению надежности ресурсоснабжения жителей города», - заключается в материале.