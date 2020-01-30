РИАМО - 30 янв. Московское областное УФАС России выявило нарушения порядка проведения аукциона на оказание услуг по содержанию дворовых территорий Раменского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Подмосковью поступила жалоба от ООО «Прогресс» к раменским МБУ «Содержание и благоустройство и МКУ «Центр закупок», согласно которой организаторы торгов неправомерно отказали обществу в допуске к участию в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Прогресс» обоснованной», - говорится в сообщении.

Антимонопольная служба направила организаторам электронного аукциона предписание об устранении допущенных нарушений.