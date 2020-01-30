РИАМО (МЫТИЩИ) – 30 янв. Два многоквартирных дома оборудовали в Мытищах в минувшем году с учетом требований инвалидов и маломобильных групп населения, сообщил начальник управления ЖКХ администрации городского округа Александр Черняев.

С 2017 года на территории Мытищ реализуется программа по ремонту подъездов, которая включает в себя адаптацию входных групп к требованиям маломобильных групп населения.

«На реализацию программы мероприятий жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году был предусмотрен 1 миллион рублей. В рамках этих программных мероприятий были выполнены работы в двух многоквартирных домах. По адресу: Олимпийский проспект, дом №2 корпус 1, подъезд 4 был организован специализированный выход для инвалида-колясочника. Мероприятие потребовало проектирования, внесение изменений в инженерную сеть конструкции многоквартирного дома. Стоимость работ составила 356 тысяч рублей», – сказал Черняев.

Он отметил, что также организовали пандус для входной группы по адресу: улица Юбилейная, дом №38 корпус 3, подъезд 1. Сумма затрат составил 145 тысяч рублей.

По его словам, средств собственников было недостаточно для выполнения этих работ, с привлечением средств из бюджета городского округа Мытищи данные работы были выполнены управляющей организацией.