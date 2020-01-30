РИАМО - 30 янв. Госжилинспекция Московской области сократит число проверок в этом году для того, чтобы бизнес мог свободно развиваться, поэтому будет применяться риск-ориентированный подход в ходе надзорных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Губернатор Московской области в своем обращении поставил приоритетную задачу для контрольно-надзорных ведомств: предупреждение правонарушений, а не наказание за уже совершенные», - сказала главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Ольга Федина.

Она добавила, что задачей Госжилинспекции региона будет не штрафовать предприятия, а указывать на нарушения, которые нужно исправить. Мероприятия, которые позволяют не допускать нарушения, должны стать более эффективными и разнообразными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 января в ежегодном обращении к жителям Подмосковья объявил, что власть и для бизнеса должна быть чуткой, заботливой и вместе с тем незаметной. Она должна помогать, а не мешать работать.

«Всегда нужно помнить, что управляющие организации не просто бизнес, это организации, которые работают, в том числе над тем, чтобы угроза здоровью и жизни людей отсутствовала как таковая. Поэтому мы будем контролировать их работу таким образом, чтобы исключить саму возможность возникновения такой угрозы, то есть на предупреждение», - отметила Федина.

Она выделила работу Единой диспетчерской службы, осуществляющей профилактические меры. В прошлом году надзорное ведомство проконтролировало выполнение более 180 тысяч заявок жителей. Их своевременное исполнение позволяет управляющей организации избежать проверки и последующего наложения штрафа.

Также в 2019 году было запущено мобильное приложение ЕГИС ОКНД (Единая государственная информационная система обеспечения контрольно-надзорной деятельности) в помощь добросовестным УК, которое позволяет в ежедневном режиме контролировать состояние многоквартирных домов и не допускать нарушений.

В планах этого года внедрение ЕГИС ОКНД должно сократить число внеплановых проверок Госжилинспекции минимум на 10%.

Также будет проведена оценка качества работы персонала управляющих организаций по заявкам жителей. Эта оценка будет выставляться по пятизвездной системе. Персонализация сотрудников управляющей организации позволит жителям выбрать специалиста с высоким рейтингом для выполнения своей заявки.