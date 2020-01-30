РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Льготные тарифы ввели для пенсионеров и школьников на четырех муниципальных маршрутах Подольска при расчете наличными, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Руководством транспортной компании ООО «СКИФ ТРАНС» было принято решение о введении льготных тарифов при оплате проезда наличными денежными средствами по муниципальным маршрутам на территории Подольска. Так, стоимость на маршрутах №22 улица Академика Доллежаля, 19 – Стройиндустрия и №27 улица Академика Доллежаля, 19 – станция Подольск в будние и выходные дни для пенсионеров с 10:00 до 16:00 составит 30 рублей, такая же стоимость предусмотрена для детей школьного возраста и студентов», – говорится в сообщении.

На маршрутах №36К станция Подольск – поселок Бородино (поселок Кузнечики) – станция Подольск и №37К станция Подольск – улица Маштакова – станция Подольск стоимость проезда для пенсионеров, детей школьного возраста и студентов будет также составлять 30 рублей.

Предоставление льгот будет осуществляться при предъявлении подтверждающих документов.