РИАМО - 30 янв. Профильный комитет Мособлдумы ведет работу над законопроектом, предлагающим предоставить временно проживающим на территории Подмосковья инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатный проезд на общественном транспорте, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«В России 2020 год объявлен годом памяти и славы, в этом году мы отмечаем 75-летний юбилей великой Победы. И, конечно, нам как законодателям в этот особенный год необходимо предусмотреть новые меры поддержки для ветеранов», – сказал спикер парламента Игорь Брынцалов.

Данной льготой смогут воспользоваться ветераны, которые зарегистрированы по месту пребывания на территории Московской области, но не прописаны в регионе. Аналогичное право уже предоставляется инвалидам и участникам ВОВ, имеющим место жительства в Подмосковье.

«В Московской области в целом сегодня выстроена комплексная система мер поддержки участников и ветеранов войны, проживающих на территории региона: компенсация оплаты жилья и услуг ЖКУ, ежемесячные выплаты, оплата услуг сотовой связи, выплаты, приуроченные к праздникам, компенсация стоимости проезда на транспорте и другие», – добавил Брынцалов.

Он подчеркнул, что каждый год на вышеуказанные меры поддержки из бюджета региона выделяется более 30 миллиардов рублей.

По его словам, документ, предоставляющий льготы на проезд ветеранам, временно живущим в Подмосковье, планируется вынести на рассмотрение Мособлдумы в феврале.