РИАМО - 30 янв. Российский хоккеист и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вышел на девятое место в истории по голам, сообщает Газета.ru.

«В списке лучших снайперов НХЛ Овечкин обошел легендарного Стива Айзермана, защищавшего в свое время цвета «Детройт Ред Уингз», – отмечается в материале.

Примечательно, что этот гол не помог «Вашингтону» одержать победу над «Нэшвилл Предаторз».

После 51-й игры в главном чемпионате у обладателей Кубка Стэнли набралось 73 очка, что позволяет им единолично возглавлять сводную таблицу лиги.