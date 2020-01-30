РИАМО - 30 янв. Российская 15-летняя фигуристка Александра Трусова обследовалась в Центральной детской клинической больнице Москвы, сообщает Газета.ru.

Фотографии с осмотра юной спортсменки опубликовали на странице ЦДКБ в Instagram.

«В ходе плановой диагностики никаких проблем со здоровьем 15-летней фигуристки обнаружено не было», – отмечается в материале.

Трусова является бронзовым призером чемпионата Европы и финала Гран-при, также она серебряный призер и бронзовый призер чемпионата РФ. Россиянка – вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров.