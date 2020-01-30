РИАМО - 30 янв. Российская 15-летняя фигуристка Александра Трусова обследовалась в Центральной детской клинической больнице Москвы, сообщает Газета.ru.
Фотографии с осмотра юной спортсменки опубликовали на странице ЦДКБ в Instagram.
«В ходе плановой диагностики никаких проблем со здоровьем 15-летней фигуристки обнаружено не было», – отмечается в материале.
Трусова является бронзовым призером чемпионата Европы и финала Гран-при, также она серебряный призер и бронзовый призер чемпионата РФ. Россиянка – вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров.
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