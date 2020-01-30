РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 янв. Снег убрали с детской игровой площадки на улице Мира в подмосковной Балашихе по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Балашихи сообщила на портале о необходимости очистить от снега и наледи детскую площадку у дома №11 на улице Мира.

«Рассмотрев обращение по вопросу содержания территории по адресу: Балашиха, улица Мира, дом №11 сообщаем, что 30 января проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по очищению детской площадки от снега проведены», – сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.