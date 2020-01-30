РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. В нынешнем году руководство Подольской городской детской поликлиники №3 планирует приобрести новый лор-комбайн, сообщила «РИАМО в Подольске» главврач медучреждения Ирина Вятчанина.

Подольская городская детская поликлиника №3 была основана в 1981 году и обслуживает около 12 тысяч юных жителей горокруга. Медучреждение имеет два филиала и 14 педиатрических участков, в каждом из которых обслуживаются около 850 детей.

«В прошедшем 2019 году наше медучреждение уже получало необходимое медоборудование. В 2020 году мы планируем приобрести новую установку – лор-комбайн и анализатор мочи. Это даст хорошие возможности для предоставления еще более качественных медицинских услуг», – сказала Вятчанина.

Лор-комбайн – автоматизированная установка с набором различных функций, необходимых для полноценного профессионального осмотра отоларингологом. Она позволяет проводить необходимую диагностику патологий горла, носа, а также заболеваний среднего и наружного уха. При помощи данного оборудования можно осмотреть лор-органы с современным освещением, что дает возможность сразу поставить точный диагноз.