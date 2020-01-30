РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 янв. На территории обслуживания прокуратуры подмосковных Люберец задержали несовершеннолетнего по подозрению в телефонном терроризме, сообщил Люберецкий городской прокурор Александр Саломаткин.

В четверг в Люберецкой городской прокуратуре прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги прошлого года.

«К сожалению, в прошлом и в этом году идет волна «минирований». Приходится эвакуировать образовательные учреждения, крупные торговые центры. Уже был задержан один несовершеннолетний из-за телефонного терроризма», – сказал Саломаткин.

Он добавил, что совершеннолетним, совершившим данное преступление, может грозить до 6 лет лишения свободы. Сейчас их поиском занимаются правоохранители.