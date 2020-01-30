РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 янв. Более 6 миллионов рублей выделили на реализацию программы «Доступная среда» в Мытищах в 2019 году, сообщила начальник управления по социальной политике администрации горокруга Наталья Тер-Григорьян.

С 2015 года на территории городского округа Мытищи реализуется программа «Доступная среда». Основной целью которой является создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной траспортной и инженерной инфраструктуры.

«Ежегодно для реализации муниципальной программы выделяются денежные средства из бюджета горокруга. В 2019 году объем финансирования составил 6 миллионов 334 тысячи 400 рублей. По объему финансирования за счет средств муниципального бюджета среди всех муниципальных образований Московской области Мытищи занимает 1 место», – сказала начальник управления по социальной политике администрации горокруга Наталья Тер-Григорьян.

Она отметила, что в Мытищах ежегодно предусматриваются денежные средства на проведение работ по устройству пандусов и ремонту входных групп муниципальных образовательных учреждений. В 2019 году подобные работы были выполнены в школе №№24, 29. В Детской художественной школе имени Кольченко проведены ремонтные работы санузла, в культурно-досуговом центре Бородино приобретено специализированное оборудование для инвалидов и слабовидящих групп населения.

В спортивных школах олимпийского резерва по плаванию приобретены 4 кресла-коляски и стационарный подъемник с электрическим приводом для бассейна. В структурном подразделении Дворец Молодежи приобретены 2 цветовых табло.

В 2019 году было обустроено 50 парковок для инвалидов, выполнены работы по занижению бордюрного камня на 18 объектах.