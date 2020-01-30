РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 янв. Юных жителей Балашихи познакомили с биографией великого русского писателя Антона Чехова, ребята с удовольствием прочитали его рассказы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Литературно-тематическую программу «Встреча с Чеховым», посвященную 160-летию со дня рождения русского писателя, провели для юных читателей в сельской библиотеке №5.

«Библиотека к этой дате подготовила слайд-рассказ «В человеке должно быть все прекрасно…», посвященный жизни и творчеству Антона Чехова. Ребята познакомились с интересными фактами из детства и юности писателя, его замечательными произведениями, являющимися мировым достоянием литературы», – говорится в сообщении.

Ребята также посмотрели мультфильм «Белолобый» по рассказу Чехова, а после мероприятия решили еще раз прочесть уже знакомые им рассказы писателя, а также открыли для себя новые произведения.

Талант Чехова проявился в умении просто, точно, предельно кратко изобразить правду повседневной жизни.