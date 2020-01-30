РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Два врача-педиатра устроились на работу в Подольскую городскую детскую поликлинику №3 в 2020 году, в настоящее время медучреждение полностью укомплектовано необходимыми кадрами, сообщила «РИАМО в Подольске» главврач медучреждения Ирина Вятчанина.

Подольская городская детская поликлиника №3 была основана в 1981 году и обслуживает около 12 тысяч юных жителей горокруга. Медучреждение имеет два филиала и 14 педиатрических участков, в каждом из которых обслуживаются около 850 детей.

«Еще в 2019 году в нашем медучреждении был недостаток кадров. Однако благодаря мерам соцподдержки, таким как компенсация за найм жилья и социальная ипотека, нам удалось привлечь врача-лора и педиатра. В текущем году на работу пришли еще два педиатра, а также в скором времени из декрета выйдут еще два педиатра. Таким образом отмечу, что на сегодняшний день все наши педиатрические участки полностью укомплектованы врачами. Благодаря этому у нас нет очередей и каждый имеет возможность попасть к врачу», – сказала Вятчанина.

Она отметила, что в медучреждении работает врач-нефролог, а также отсутствует текучка кадров.

«В идеале мы бы хотели привлечь кардиолога и ряд других специалистов, но пока помещение нашей поликлиники этого не позволяет. Мы ожидаем, что в скором времени произойдет реорганизация – слияние нескольких медучреждений. Это даст возможность пациентам получать медпомощь и в других медучреждениях», – добавила Вятчанина.